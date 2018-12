40 anys i un dia

Joan Barbé

Poc puc explicar d'aquell 30 de desembre de fa 40 anys, aleshores en tenia 16 i el meu univers manresà es reduïa a l'institut Lluís de Peguera, el MIJAC de Crist Rei i l'escenari dels Carlins, on feia les primeres passes teatrals. Poc em podia imaginar, quan va sortir el primer número de Regió7, que al cap de pocs anys una bona part de la crònica de la meva vida quedaria lligada a aquella capçalera. Del 1978 recordo les cançons d'Esquirols, Supertramp i Cat Stevens; els cubates furtius als balls d'estudiants del Mannix i l'Atangia, l'estrena de l' Antaviana de Dagoll-Dagom i la mort de l'estimat Jacques Brel que dos cursos abans m'havia descobert la meva professora de francès, Helena Rotllan.



No va ser fins a sis anys després amb el columnista d'aquí dalt, Gonçal Mazcuñán, aleshores director del diari, que començaria el meu lligam amb aquestes pàgines fent algunes cròniques i crítiques teatrals; a partir d'aquí la lletra va tirar pel dret, seguint els entrellats i les capelletes manresanes, redactant l'actualitat, i algunes vegades que et feien sentir ufanós, en protagonitzar la notícia per l'autoria de les primeres obres teatrals que van trepitjar els escenaris. Va ser el principi d'una llarga trajectòria periodística que l'any 84 es va professionalitzar amb el primer contracte com a locutor i guionista a la manresana, pocs anys després difunta per qüestions polítiques, Ràdio Catalunya de la Cadena 13; però mai sense deixar el vincle professional i emocional amb aquestes pàgines.



Fa quatre columnes va fer onze anys, el novembre del 2007, l'actual director, que no sé si aquell dia sabia gaire bé el que feia, em va convidar a escriure aquesta columna d'opinió dominical sense que hagi faltat a la cita ni un sol dia; i si he de fer cas al baròmetre de les emprenyades, que és el que funciona, amb un balanç força positiu, perquè n'he rebut de tots els colors i indrets, de dreta a esquerra i de dalt a baix. Soc dels que pensen que la pluralitat i la neutralitat sempre són bons senyals, què hi farem.



El Regió i jo hem crescut junts, ens hem fet grans, i per què no dir-ho? Particularment un xic més assenyat i prudent, tot i que ja sé que una part dels lectors, en aquesta darrera afirmació, no hi estaran gaire d'acord.



Més enllà de la nostàlgia, que hi és, aquests aniversaris serveixen per punxar-te ànims en vena, a més de recordar i agrair a totes les persones, algunes d'elles bones amigues i amics, que hagin fet possible 40 anys –ho crec ben sincerament perquè ha estat el meu cas– d'un periodisme de proximitat, d'informació i opinió objectiva, honesta i lliure sense pressió de cap mena. Aquest trenta de desembre, envoltats del panorama mediàtic que ens toca viure, el més important és que demà, quan surti l'edició de dilluns, haurem complert 40 anys i un dia... i seguim.