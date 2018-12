40 anys enrere

Jordi Estrada

Quan Regió7 va obrir els ulls al món, aquell llunyà desembre del 1978, qui signa es trobava fent el soldat a Saragossa, en un destacament ranci i parasitari d'informació i espionatge intern, rodejat de franquistes nostàlgics, guerrillers de Cristo Rey, aprenents de colpistes i falangistes declarats. No passava dia que no ens recordessin, a la tropa, que malgrat l'aprovació de la Constitució, a mitjan octubre, la pena de mort es mantenia viva en el clos de l'exèrcit. Efectivament la pena de mort no fou definitivament abolida del tot fins al 1995. Aquell 1978, a qui signa, li eren sistemàticament rebutjades les sol·licituds de permís de cap de setmana si signava Jordi i no Jorge (malgrat el Jordi del DNI) i a un company de qui signa li van caure dos dies d'arrest perquè van trobar-li un exemplar de la innòcua revista Cambio 16 (res a veure amb Triunfo) a la taquilla. Un d'aquells dies vaig sentir comentar a un dels oficials que el problema basc (parlem d'una època en què els atemptats d'ETA sovintejaven) ell es veia amb cor de resoldre'l en un sol matí: trauria els tancs al carrer i no deixaria cap basc viu. Així anaven les coses en aquella Espanya de la reconciliació nacional (!?), en què, malgrat el missatge de la popular cançó del grup Jarcha, «La libertad sin ira», cuejaven la ira contra els vençuts i la falta de llibertats. És en aquest context històric que un grup de periodistes joves i agosarats van emprendre la tasca de crear un diari democràtic, valent i plural, que reflectís la realitat dels pobles i les ciutats de la Catalunya Central, amb la llengua i el pensament dels seus habitants. Ara, com aleshores, Regió7 continua essent un mitjà indispensable de comunicació, informació i opinió, que durant les quatre dècades d'existència (i sense deixar-se atrapar per la crisi dels quaranta) ha contribuït a cohesionar el territori i la seva gent, amatent a la realitat local i global, amb imparcialitat (que no vol dir pilatisme, és a dir, fer com Pilats, rentar-se'n les mans i mirar cap a una altra banda) i voluntat de servei.