Confessions del 1978. Jo també hi era. Però no sé on

Pep Garcia

Tal dia com avui de fa 40 anys jo encara anava amb pantalons curts. I els genolls pelats. I no me'n recordo de res. Confesso –i això no ho havia confessat mai– que per aquelles èpoques jo era seguidor de l'Atlètic de Madrid. I jugava a futbol. Bé, jugar és un dir. Bàsicament corria esperitat per la banda a veure si caçava alguna pilota o, com a mínim, evitava que algú em cacés a mi. I em deien Ayala. Sí, a mi em deien Ayala, en menció honorífica d'un jugador de l'Atlètic de Madrid que es deia així, Rubén Ratón Ayala. I duia els cabells llargs, no com ara. No l'Ayala, sinó jo. El 1978 Dagoll Dagom havia estrenat Antaviana, una obra mestra del teatre musical basat en contes de Pere Calders i que jo no oblidaré mai. Mai. No vaig llegir el primer exemplar del Regió7, que avui es regala a tots els lectors amb l'edició d'avui, i poc sospitava –gens– que un dia hi trauria el nas i acabaria escrivint-hi –fins ara– quasi tota la vida. Escoltava Albert Hammond, que cantava nostàlgicament «tengo una espinita clavada en el corazón», fugia de Camilo Sexto, que ja bramava «morir así es morir de amor» i em passejava pel Passeig de Manresa, que aleshores encara no es deia passeig Pere III sinó Paseo García Valiño en homenatge del règim franquista –hola Vox!– a un general de la seva devoció, amb un jersei negre de llana amb les 4 barres catalanes al braç que m'havia teixit la meva mare. I trobo que al pas que anem me l'hauré de tornar a posar, el jersei. En aquella època encara no m'havia tret el nivell C de català –que ara com ara segueixo sense tenir– però sospito que Jordi Estrada, a qui poden llegir en aquesta mateixa pàgina més avall, ja pontificava amb gràcia i erudició llustrada. A Joan Barbé no el coneixia, la mala vida, jo, la vaig començar més tard (oi, Joan?, a veure què escrius avui!) i no sabia que Gonçal Mazcuñán acabaria sent el meu jefe en els anys que vaig treballar com Déu mana en aquest diari, primer escrivint cròniques puntuals, i després alterant sistemàticament la bona feina de la secció de cultura amb Albert Macià al capdavant, i més tard fent de cronista-cupletista del que fes falta. Disculpa, Gonçal, per ser tan poc disciplinat aleshores. Ara diria que he millorat. Què els he d'explicar...? Doncs mira, aprofito l'efemèride per confessar més inconfessables: un servidor va ser durant una bona temporada el redactor creatiu de les pàgines anònimes d'humor El 7 negre amb les qual vaig fer emprenyar més d'un i també, durant unes setmanes, vaig escriure una petita columna a 4 mans sota el pseudònim de Linitul. Crec que va ser de les seccions escrites més efímeres de la història d'aquest diari: amb el Linitul no curàvem ferides sinó que n'obríem, i ai!, no es va poder suportar. Supurava massa. Linitul era escrit a 4 mans, sí, però no els confessaré, això no, de qui eren les altres dues. Potser no hauria de dir-ho, però quan uns anys després del 1978 vaig començar a escriure per al diari va resultar que va arribar l'estiu i qui feia l'horòscop en aquella època va agafar vacances i.. oi que no saben qui va escriure durant unes quantes setmanes l'horòscop d'aquest diari? Me'l treia de la màniga. Ho confesso ara que el delicte ha prescrit. Només vaig intentar repartir sort.