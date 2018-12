El Bages es va situar, el mes de setembre passat, com la comarca catalana on més ha crescut el grau de temporalitat de l'ocupació en els darrers cinc anys. Aquest ítem estadístic hi ha augmentat el 27,6% en aquest lustre, impulsat, especialment, per l'increment molt elevat de la temporalitat entre el col·lectiu femení. Amb tot, el Bages no és la comarca on la ràtio de treballadors amb contractes temporals en relació amb el total de treballadors a compte d'altri és la més elevada. El fet que no sigui una comarca dependent de l'estacionalitat, dels treballs de temporada, fa que sindicats i patronal considerin que l'increment de la temporalitat és, al capdavall, una bona notícia per al mercat laboral, ja que els contractes amb data de caducitat acostumen a ser una bona porta d'entrada, al sector industrial, a contractes de llarga durada. És un símptoma, expliquen, que la roda de l'activitat ja està girant a la indústria local. Que el treball temporal es consolidi és un dels pròxims reptes per a l'economia del territori.