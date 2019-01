Aquest any sí que sí

Com va això de deixar el tabac? Ja t'has matriculat a l'acadèmia d'idiomes? Has tret la pols al carnet del gimnàs? Has anat al dietista? Bé, d'acord, només és el matí del primer dia laborable després de Cap d'Any. Les primeres hores hàbils l'endemà del Dia Mundial dels Grans Propòsits. No has tingut temps.



Quan tinguis una estona t'hi posaràs. Entesos. I aquest croissant de mantega que t'estàs cruspint per esmorzar, és per acomiadar-te com cal del gremi de pastissers? A veure si entre tots dos pensem a revisar la llista d'aquí a una setmana.



No serà fàcil, com no ho ha estat cap any, perquè el gener no és la millor època per a la mena de propòsits que alteren la vida quotidiana. El calendari diu que avui tot és diferent que abans-d'ahir, però el calendari menteix. Els únics canvis són els derivats del fet mateix que existeixi el calendari.



Si en fas servir de paper, has de penjar el nou a la paret. Els petits, de cartera, ja gairebé no s'usen, perquè és més ràpid treure's el mòbil de la butxaca. Si utilitzes agenda enquadernada, també l'has de canviar. Recordes quan reaprofitàvem les pàgines de la llista de telèfons? Si treballes amb la de l'ordinador, sincronitzada amb el mòbil i la tauleta, no has de patir per res. Tens més trasbals a actualitzar rellotges els últims diumenges de març i d'octubre.



Això sí: quan escriguis la data en qualsevol document, recorda't d'acabar-la amb un nou i no amb un vuit. Estudis sense rigor científic (parar l'oïda a l'autobús i a la cua de la carn) indiquen que aquest és el problema que més sovinteja.



El canvi d'any també ens porta la revisió d'alguns ingressos i i algunes despeses. S'apugen el sou mínim, les pensions, alguns sous, els peatges i tot de tarifes, entre moltes altres coses. Són canvis que podrien fer-se en qualsevol altre moment de l'any, però les administracions viuen en un univers on la realitat és de paper, i el paper diu que l'1 de gener tot canvia.



Per molta cagarel·la que fem perquè, ben mirat, anem curts de notícies, avui tenim la mateixa feina que abans-d'ahir, els nens van a la mateixa escola, les nits són igual de fredes, i estem tan tips de la família com n'estàvem el dia de Sant Esteve.



El moment per formular els grans propòsits –i emprendre'ls– és el retorn a la «normalitat» després de les vacances d'estiu. És llavors quan l'any comença de veritat, igual com el dia comença de veritat quan ens llevem, i no a mitjanit.