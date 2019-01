La cavalcada de Reis va perillar a Manresa

La primera setmana del 1979, ara fa quatre dècades, Regió7 parlava de les dificultats que havia tingut la cavalcada de Reis de Manresa, que va estar a punt de no celebrar-se. L'organització, en els anys anteriors, havia anat a càrrec de l'Ajuntament, però aquell any va prendre la decisió de renunciar-hi. La causa: la crisi econòmica, que també afectava les arques d'una administració municipal proporcionalment molt més petita i de recursos molt més escassos que avui en dia. De manera que, a mesura que s'apropaven les festes nadalenques, el dilema va quedar dipositat damunt la taula: o bé la ciutat se'n feia càrrec a través de l'anomenada societat civil, o els carrers manresans no veurien desfilar els tres personatges vinguts d'un Orient llunyà i ple de fantasia. Un veritable desastre que instava les entitats, i aquestes van respondre, amb la Jove Cambra aglutinant i un munt d'associacions participant-hi. Explicava l'edició del 6 de gener que «En poc més de 15 dies, les entitats han abocat tot el sac en la preparació d'un acte que l'Ajuntament, en crisi permanent, sense calés i mancat de potencial humà, havia renunciat a organitzar».