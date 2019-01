L'Amèrica violada

No fa gaires dies, Pablo Casado –en un arravatament d'incultura proper a l'analfabetisme– es va despenjar del món de l'enteniment, de l'educació i del seny volent fer-nos empassar un titular que l'ha deixat sense ni títol de primària: «la hispanidad fue la etapa más brillante de la humanidad». Potser no sap què és la humanitat –ni en minúscules– ni què significa brillant aplicat a la història en majúscules.

El cas és que, per fer un repàs ràpid i perquè si vol –que no és el cas– pugui instruir-se, li vull explicar quatre cosetes. A ell i a tots els incultes com ell.

La conquesta d'Amèrica no tindrà mai una pàgina brillant. Les paraules que, de cop, em vénen al cap són: barbàrie, violència, tortura, mort, espoliació, furt sistemàtic... i ja pensant en les dones, violació, vexació, abús, humiliació, denigració... i quedo curta. A més, molts d'aquests substantius van ser, presumptament, en nom de la religió. Pobra Catòlica! Només deuria pensar el dia que es canviava de camisa!

Com ens diu Núria Marrón, la conquesta també va ser: «gossos mastins ensinistrats per devorar humans, matances metòdiques, amputacions exemplaritzants de mans, nassos i pits...». De veritat es pot ser tan cínic? Qui pot donar exemple sent una bèstia?

Tanmateix, tot i les crueltats esmentades, caldria recordar que el pitjor d'aquesta pàgina tan fosca, mat i negra de la història van ser les repetides bestialitats infligides a les dones. I les bestialitats, les fan les bèsties. Que no brillen enlloc, només enfosqueixen i fan vergonya supina.

Un tal Lázaro Ponte lligava nenes –que ploraven i cridaven– i les violava amb el vistiplau dels seus col·legues. Perquè era un fet habitual que no es considerava punible. I les nenes que quedaven embarassades, després, eren venudes al millor preu. Les tenien en harems forçosos, les assotaven i les esquilaven fins que acataven les voluntats dels seus torturadors. Perdó, abans els he dit bèsties, però aquests espècimens no els arriben ni a la sola de les peülles, a les bèsties més ferotges.

I quan donaven a llum, els prenien els nadons i els els mataven davant seu.

Moltes d'elles eren mercaderia perquè es feien servir de regals als cacics que ho exigien.

Els colonitzadors, creient-se déus superiors als nadius, també van perpetrar una dominació sexual i van propagar la llegenda de El Dorado sexual per atreure joves cap al nou món. Els que picaven tenien fusta de violadors. Com qui els animava amb aquesta propaganda.

I és que la violència sexual, tan arrelada a la incultura que em rodeja, tot i els segles que han passat, encara no sent el fàstic que produeix. I ara, com que aparentment, hi ha menys incultura, el delicte és molt més greu. I els incultes no haurien de dedicar-se a la política.