el deute estalviat

L'Ajuntament de Manresa ha reduït a la meitat el seu deute durant els set anys d'alcaldia de Valentí Junyent, primer amb un govern de CiU i després amb un govern de CDC i ERC, en coalició, sempre amb Josep Maria Sala com a regidor d'Hisenda. Dels 84 euros del 2011 s'ha passat als 41 del 2018, una reducció que no només era necessària per mantenir un consistori sanejat, sinó perquè la llei impedeix als ajuntaments que tenen un deute superior al 75% dels recursos propis del seu pressupost accedir lliurement als bancs per demanar nous crèdits per a inversions. Aquesta normalització s'ha obtingut fent sacrificis seriosos que l'Ajuntament ha hagut d'aplicar i que han patit els ciutadans, en forma de carrers deteriorats o de serveis mal finançats. Tanmateix, és mèrit del govern que s'hagi fet sense trasbalsos extraordinaris i mantenint l'essencial. Certament, l'executòria d'aquests governs hauria estat tota una altra si haguessin disposat dels quaranta milions que han eixugat. I el que dol és que tot el deute assumit i gastat no ha fet un tomb substancial a la ciutat.