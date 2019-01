animalada a béns públics

Les queixes de grups animalistes i una denúncia de la Comissió de Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Manresa van portar l'Ajuntament de Manresa a aturar i reestudiar el mètode que estava aplicant per reduir la població de coloms. Després d'una pausa d'avaluació, l'octubre passat es van reprendre les caceres amb cinc remolcs que han estat atacats i inutilitzats. Els danys als aparells han impedit una tasca sanitària imprescindible i han suposat un cost econòmic per als ciutadans. Les destrosses són indefensables, incíviques i perjudiquen el benestar general. Molts ciutadans pateixen els problemes que creen les deposicions dels coloms, i l'Ajuntament ha de poder intervenir-hi sense coaccions. El govern ha estat democràticament elegit i al·lega arguments tècnics. Se'n pot discrepar i es pot combatre el seu mètode en el terreny del debat públic, però qualsevol entitat responsable ha de condemnar els atacs. Que no ho facin els animalistes és gravíssim, és perillós i els desqualifica. Que no ho faci el Col·legi d'Advocats crea, a més, absoluta perplexitat.