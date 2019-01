Sant Jordi de Cercs podia no haver-se'n dit

Sant Jordi de Cercs, nucli de població situat a uns pocs quilòmetres carretera amunt del poble de Cercs, es podia haver dit d'una altra manera. Ara fa quatre dècades es discutia si el seu nom havia de ser el que li havia donat provisionalment la promotora, i que ja constava als indicadors de la C-1411 (ara, C-16), o havia de ser el de Sant Salvador, com es deia el poble que els habitants van haver d'abandonar per instal·lar-se a les noves cases que tot just s'estaven enllestint. I és que Sant Jordi va ser un nucli de població edificat de bell i de nou, des del no-res, en poc temps, per donar un sostre als habitants de Sant Salvador de la Vedella, la població rural de la vora del riu Llobregat que la construcció de l'embassament de la Baells va condemnar (quan hi ha sequera es pot veure l'antic castell). Aprofitant els dies de festa d'aquell Nadal, un grup de veïns va convocar una assemblea per discutir la qüestió del nom, sobre el qual no hi havia unanimitat. Finalment, es va decidir demanar a l'Ajuntament de Cercs la celebració d'un referèndum. El cert és que Sant Jordi es diu d'aquesta manera i és el nucli més poblat del municipi.