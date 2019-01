Gossos, coloms i lord Byron

Amolts amics dels animals els agrada la frase «com més conec els homes més m'estimo el meu gos». És de lord George Byron, admirat poeta anglès, el qual va escriure l'epitafi següent a la tomba del seu gos Boatswain :



«Aquí reposen



les restes d'una criatura



que fou bella sense vanitat,



forta sense insolència,



valenta sense ferotgia,



i va tenir totes les virtuts de



l'ésser humà



i cap dels seus defectes».



¿És lord Byron un referent a tenir en compte? Com a poeta va ser excepcional, però ¿ens hem de refiar del seu capteniment com a inspirador del judici moral? Arquetip del romanticisme, va viure intensament i va morir jove, als 36 anys, a la ciutat grega de Mesolóngion, víctima d'unes febres rematades per les sagnies que li van practicar els metges. Es diu que li van extreure dos litres, i naturalment no va suportar-ho. Sempre va ser trencadís i malaltís, a banda d'una mica coix, febleses que compensava sobradament amb una enorme personalitat. Va gaudir amb passió, va desafiar els convencionalismes morals de l'època, va viatjar constantment, va lluitar a Espanya contra Napoleó, a Itàlia contra l'imperi austríac i a Grècia per la independència.



Va tenir un gran nombre de relacions i cap estabilitat sentimental. Malgrat pertànyer-hi pel seu títol, l'aristocràcia li feia el buit pels seus escàndols. Però vida i obra van captivar el públic en general. Byron era un dels quatre assistents a la vetllada on Mary Shelley va crear Frankenstein i John William Polidori el relat El vampir, iniciador de la literatura vampírica; tots dos van tenir present la personalitat de Byron en crear els seus personatges. Per a Polidori, que era el seu metge personal, Byron constituïa una mena de vampir psíquic que absorbia la personalitat.



Sempre s'ha dit que els qui estimen els animals no poden ser males persones, però no deixa d'existir un problema amb transcendència social quan les persones, individualment, i les societats a través de les administracions, es veuen obligades a triar. L'episodi del policia local de Barcelona que va matar un gos perquè l'havia atacat és un exemple clar: hi ha hagut manifestacions contra l'Ajuntament donant per fet que l'atac no havia existit i que el guàrdia se l'havia inventat. Presumpció de raó a favor de l'animal. Presumpció de raó a favor dels coloms quan els ajuntaments intenten frenar-ne la proliferació, i atacs a les gàbies d'extermini. Molt probablement, lord Byron els faria costat.