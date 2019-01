Rialles ajunta tothom per pressionar la Caixa

El moviment Rialles va néixer el 1972 a Terrassa com una alternativa de programació d'espectacles infanils i juvenils amb voluntat cultural i en llengua catalana. L'èxit de la iniciativa va fer que s'estengués a altres poblacions, primer del Vallès i després d'altres comarques, fins arribar a tenir un abast nacional. A Manresa es va estrenar el 29 d'octubre del 1977 amb la projecció de La Ventafocs, la primera pel·lícula doblada al català, i amb la desapareguda sala Loiola (després Sala Ciutat) plena de gom a gom. La seva activitat arriba fins als nostres dies, des del 1995 sota la marca Imagina't. Però l'inici de l'any 1979 Rialles tenia un problema de diners que amenaçava la seva activitat pel fet que la Caixa de Pensions havia decidit no renovar-li la subvenció concedida l'any abans. I vet aquí que es va produir un fet no gaire usual: la continuïtat del moviment va fer que des de l'alcalde Roqueta fins als agrupaments escoltes, passant per partits, sindicats, associacions de veïns i entitats culturals, signessin una carta adreçada al director general de la Caixa demanant la continuació de l'ajuda... o entendrien que l'entitat es desentenia de l'acció cultural.