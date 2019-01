El dilema Valverde

Va ser en un mitjà del club, Barça TV, on Ernesto Valverdre va expressar els seus dubtes sobre la continuïtat a la banqueta de l'equip en el proper curs. Una decisió que ha de ser compartida, ja que tant ell com el FC Barcelona estan en disposició de tallar el vincle al final d'aquesta temporada. El to i el tarannà de Valverde ha estat agraït, en línies generals, després d'un període de Luis Enrique que va ser positiu en resultats però més agre en la seva relació amb l'entorn més immediat, la premsa i amb algun jugador, com Jordi Alba. En el cas del Txingurri, tot ha estat més plàcid, i en el seu deure hi ha una llosa, això sí, molt pesada: la nit nefasta amb la Roma a la Champions. Per bé o per mal, el que passi a Europa pot determinar també el futur de Valverde. Dominador a Espanya, acumulant lligues i copes al so que marca Leo Messi, el Barça no domina igual en la gran competició continental. I hi ha un contrast que fereix: el Madrid, amb un joc mediocre però eficaç quan arriba l'hora de jugar-se les garrofes a la Champions, ha acumulat quatre títols en cinc anys i tan sols n'ha deixat un per als del Camp Nou.



Abans del 5-0 a la final de la Copa del Rei amb el Sevilla, es va filtar el malestar de la directiva per la desfeta de la Roma, però l'exhibició d'aquell dia va temperar els ànims. En tot cas, segur que Valverde en va prendre nota i podria pesar en la decisió de quedar-se o bé de decantar-se per retratar amb la seva càmera altres paisatges urbans dirigint un nou equip.