Constitució xucladora

El lliurament de despatxos a una nova promoció de jutges ha tingut lloc a Madrid per primera vegada en més de dues dècades. Cada any aquest esdeveniment, ple de togues de gala i punyetes ben emmidonades, se celebrava a Barcelona perquè els nous jutges es formen a l'escola judicial de la ciutat. Aquest any no ha estat així, i la raó no se li ha escapat a ningú: com que el solemne acte el presideix sempre el rei d'Espanya, i a Catalunya la cosa està calenta, s'han estimat més que no trepitgés els carrers de la ciutat, no fos cas que un sector de l'independentisme li organitzés una benvinguda més aviat hostil. A la prefectura de l'Estat, i en altres despatxos importants de l'Estat, encara couen les mostres de rebuig que van envoltar la visita reial per l'aniversari dels atemptats de la Rambla, a l'agost.



Si aquestes motivacions es poden entendre, tant si es comparteixen com si no, el que no s'entén tant (o potser s'entén massa i tot) és l'excusa que s'han empescat. Segons el Consell General del Poder Judicial, el motiu de fer-ho a Madrid ha estat la coincidència amb el 40 aniversari de la Constitució espanyola. Què ens està explicant el govern dels jutges amb aquest argument? Doncs està dient que l'aniversari de la carta magna és un motiu per fer a Madrid unes activitats que sense aquesta circumstància tindrien lloc en altres indrets del ter-ritori espanyol, i en particular a Barcelona. I per tant, està dient que la Constitució concentra, reconcentra, centralitza, aplica sobre les coses una força centrípeta de tipus gravitatori semblant a la que exerceixen els forats negres sobre tot el que els envolta. Una força que s'ho menja tot, allò que travessa el seu llindar no en torna a sortir, i fins i tot la llum i les ones gravitatòries es corben quan passen a la vora seu.



¿És així com els seus defensors volen convèncer els catalans de les bondats de la «llei de lleis» i del confort polític en què viuríem si tots set milions i mig l'acceptéssim de grat i de cor, en lloc de mostrar un rebuig que, comptats els comuns, supera la meitat dels electors? ¿De veritat pensen que els catalans descreguts veuran la llum amb arguments com el que comentem? ¿Què és el que ens estan dient? Doncs que l'Espa-nya constitucional és madrile-nya, que l'Estat és madrileny, que les coses importants passen a Madrid, que el poder té un lloc en el mapa i es troba al costat del Manzanares. Per cert, l'òrgan que ha adoptat aquesta decisió és el mateix que nomena els membres del Tribunal Suprem, que un dia d'aquests comença un judici transcendental.