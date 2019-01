El tigre no es diu sempre Shere Khan

La meva mirada sobre els tigres ha estat condicionada per la lectura infantil d' El llibre de la selva de Kipling. A partir de llavors el tigre sempre es deia Shere Khan.

L'ombra del senyor tigre va arribar fins a la sensació física de por quan al circ era allà mateix, a l'altra banda d'uns bar-rots massa prims en una gàbia massa baixa per contenir la ferocitat. El tigre ha estat terroríficament fascinant sempre, però no m'he adonat que no sabia res d'ell fins que he llegit Jim Corbett, un nen britànic nascut a l'Índia colonial que va tenir com a pati de jocs la jungla i va aprendre a llegir-la com un llibre obert. S'hi jugava la vida. Es va convertir en el caçador de tigres devoradors d'homes més popular i en un gran defensor de les bèsties que no menjaven carn humana, la gran majoria.

De caçador va passar a conservacionista i la seva tasca va ser valuosa fins al punt que una subespècie va ser batejada amb el nom de Tigre de Corbett ( Panthera tigris corbetti) i va donar nom a un parc nacional. Tot això ve a tomb perquè entrem en un nou any i us volia anunciar que enguany també ens haurem d'enfrontar a molts tigres que, en la majoria dels casos, hem posat darrere de barrots massa gruixuts en gàbies massa altes per a nosaltres. Se'ns presenta una nova oportunitat de no exterminar el que mai de la vida ens atacaria o de saber reconèixer els veritables antropòfags abans que sigui massa tard.