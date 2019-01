«Don Jaume» de La Trinca 'conquistava' Avià

Aquella temporada els grup comicomusical La Trinca feia bolos del seu espectacle Don Jaume el Conquistador, que era una posada en escena amb números musicals de la peça teatral homònima de Serafí Pitarra. Una «sarsuela-rock», segons ells mateixos. Dins la dramatúrgia catalana, Don Jaume es pot considerar sense restriccions com una de les obres més escatològiques, si no la que més entre les populars, ja que Jaume I hi apareix contagiat d'una malaltia venèria –la gonorrea, popularment anomenada «purgacions»– arran d'haver sodomitzat el rei musulmà de l'illa de Mallorca després de la conquesta. A partir d'aquí ja es poden imaginar la resta. En aquells primers anys de democràcia recuperada hi havia una gran fam de consumir tot allò que la censura i la moral oficial del franquisme havien prohibit o marginat, i això incloïa el sexe, l'escatologia i la combinació de tots dos. El dia de Reis del 1979 La Trinca va presentar l'espectacle a Avià, i el dissabte següent Regió7 publicava una entrevista amb el tercet, en la qual deien coses com les que va donar ocasió al titular: «Els Reis no ens han portat res perquè som republicans».