Ja són aquí

La irrupció de Vox en el panorama polític ha sacsejat considerablement l'opinió pública espa-nyola. De cop i volta, tothom sembla haver-se adonat que no sols Espanya no quedava al marge del procés de dretanització de la política europea i de l'aparició i creixement dels partits d'extrema dreta, sinó que aquest moviment ja estava en condicions d'influir en la composició dels governs. Ha començat per Andalusia, certament, però tothom ja veu que aquesta presència es farà ostensible en els futurs consistoris municipals i, tal vegada, potser fins i tot en el govern d'Espanya. S'ha acabat, doncs, abruptament, aquell vell debat que discutia si aquesta extrema dreta no treia el cap perquè ja estava incardinada en el PP o bé acabaria sortint amb rostre propi.

L'aparició fulgurant de Vox ha tingut, tanmateix, algunes particularitats que la fan especial. En primer lloc, molta gent s'ha sorprès de constatar que, en les seves propostes per al pacte andalús, hagin sortit exigències programàtiques que anaven directament contra les dones i els LGTBI, els migrants i refugiats o les competències autonòmiques, coses totes perfectament previsibles en un partit com aquest. La segona sorpresa, menys important, sens dubte, és que l'agenda ultranacionalista s'alimenti també de propostes que semblen folklòriques o extravagants, com ara canviar l'actual data del Dia d'Andalusia, aprovar una llei de protecció de la tauromàquia i la caça o crear una conselleria de la família. Potser semblen exòtiques als nostres ulls, però això també demostra fins a quin punt menysteníem els trets carpetovetònics amb què sempre s'ha alimentat el nacionalisme espanyol més ranci. La tercera sorpresa, per contra, té molta més gravetat: a Espanya, a diferència de la majoria dels estats europeus, no s'ha establert cap «cordó sanitari» enfront de la ultradreta, sinó que partits nacionalistes com el PP i Cs s'han entregat a una negociació i a uns acords realment vergonyosos.

Això sí que és una novetat d'enorme transcendència: els mateixos partits que anaven de bracet a les manifestacions amb aquesta gent i aquest partit, exactament els mateixos que els han donat carta de naturalesa i n'han abonat el creixement, ara els consideren també un soci honorable amb el qual es pot fer fora del govern el partit més votat d'Andalusia. També a alguns dirigents del PSOE se'ls ha trasmudat la cara només de veure on ha portat algun festeig més o menys dissimulat quan es tractava de fer una oposició ferotge a l'independentisme català i una defensa aferrissada, sense condicions, de la unitat sagrada de la pàtria.

Ara, doncs, ja els tenim aquí i la dreta espanyola els continua donant protagonisme i tracte preferent. Per si fos poc, i això explica bona part del que està succeint, tot plegat s'esdevé en el context d'un país que no ha liquidat l'herència del franquisme i que té pendents de resolució temes tan antics com el trasllat de les despulles del dictador, l'obertura de les fosses de la guerra civil o l'anul·lació nítida i sense reserves de les sentències dels tribunals de la dictadura. Tants anys després de l'inici de la transició política, els governs espanyols no han estat capaços de fer net d'un passat ignominiós, i vet aquí que ara el neofranquisme reapareix amb vigor.

Si no hi ha una autèntica estratègia unitària del conjunt de la democràcia espanyola per fer front a Vox, ens esperen més males notícies en les eleccions que vindran. Dissortadament, però, el que acaba de passar a Andalusia, amb l'aplaudiment entusiasta de la caverna mediàtica, és un avís perfectament entenedor del que pot acabar succeint a tot Espanya.