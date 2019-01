Josep Maria Farré, llibreter

Ha mort Josep Maria Farré i Josa (les Borges Blanques, 1958-Barcelona, 2018), i el proppassat dilluns 7 de gener, al tanatori de Collserola, es va fer el seu comiat. Tots els llibreters de vell de Barcelona acompanyaren la seva vídua i fills, molts dels seus habituals clients de la llibreria acompanyàrem el comiat de les seves despulles. Tots els qui el vàrem conèixer i tractar el trobarem molt i molt a faltar, la llibreria i negoci familiar continuarà amb els seus dos fills Pol i Ramon, però de Josep Maria Farré només n'hi ha un i seguirà sempre viu en la memòria de tots els qui el vàrem tractar.

El seu establiment del car-rer de la Canuda de Barcelona era un centre de cultura i coneixences. Tenia, i evidentment encara tenen, un dels millors dipòsits de llibres antics a la venda que mai he vist. Mai no haguera pogut fer la meva petita col·lecció de llibres sense el seu ajut i tutela, n'esmentaré només dos dels que em va ajudar a aconseguir: l' Excomunió de Napoleó, la versió en castellà editada a Berga l'any 1812, una autèntica joia, i el primer llibre vindicatiu del rei carlí Carles V, editat per Trullàs també a Berga l'any 1837. Tot el que sabia de llibres i històries de les publicacions ho compartia amb la seva clientela, que de fet més que clients érem tots els seus amics.

Vaig trobar-hi moltes coses de Berga i del carlisme, com el cartell de la inauguració de l'arribada a Berga del Canal Industrial, no me'l vaig quedar, però, com sempre havia fet, vaig avisar una entitat cultural berguedana, i després de moltes peripècies, va poder arribar a Berga...; un relat còmic que sempre que ho comentàvem ens fèiem un tip de riure... En Farré tenia un gran sentit de d'humor, que per cert no és incompatible amb la serietat i la feina ben feta. Al seu establiment s'hi feien tertúlies, i quines tertúlies(!), el senyor Perucho hi era un habitual; el bo i millor de la cultura catalana o espanyola passava per casa seva.

Fa uns deu any, el periodista Iago López i els seus companys de màster van fer un documental, pel Canal Plus de Madrid, que està penjat a Internet, sobre el món del llibre de vell i antic a Barcelona, Tinta y Voz, i en Farré fou un del protagonistes, ara l'he tornat a visionar. En Farré era i seguirà sent l'únic. Per sort per als consumidors de llibres vells i rars, als seus dos fills els ha inculcat el virus de la bibliofília i l'amor per la feina ben feta. Seguiré sent un assidu client de can Farré, gràcies a ell he pogut completar les col·leccions de llibres de dos insignes i molt oblidats berguedans: mossèn Marià Grandia de Vall-cebre i Josep Blanxart, antic batlle de Berga i secretari de la Universitat de Barcelona. Enyoraré i recordarem sempre Farré per la seva saviesa i bonhomia, però els seus dos fills seguiran treballant pels llibres i la cultura com son pare els va ensenyar.