suplint el meteocat

L'Ajuntament de Puigcerdà ha contractat el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, antany el més popular de TV3, per tal que enregistri durant la temporada d'esquí un vídeo setmanal amb la previsió del temps a la vall. La iniciativa s'emmarca en el tradicional descontentament dels comerciants i hostalers de totes les comarques turístiques, que veuen com una previsió de mal temps que pot ser errònia els esguerra el negoci de tot un cap de setmana. Se suposa que Rodríguez Picó no preveurà més bon temps del compte, sinó que se centrarà prou en la vall per evitar malentesos que dissuadeixen sense motiu, cosa que pot passar amb una previsió general com la dels meteoròlegs de TV3, que són els més influents. Tanmateix, cal observar que aquesta iniciativa seria innecessària si el Meteocat, la web de la Generalitat on tothom hauria de trobar dades i previsions precises de la seva comarca, donés la talla. Malauradament, les previsions que ofereix són pures extrapolacions automàtiques de baixa fiabilitat i encara menys precisió. Tant, que cal contractar meteoròlegs privats.