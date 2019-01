Cal aprovar els pressupostos de l'Estat?

Ja és un fet que la coalició dretana governarà Andalusia. Només dretana? En realitat PP, Ciudadanos i Vox han format un bloc ultradretà en què la gran majoria de vots són intercanviables. D'on provenen els vots de Ciudadanos? De votants que sempre havien donat suport al PP. D'on provenen els vots de Vox? De votants que fins ara havien estat fidels al PP o a Ciudadanos. Fins i tot, segons estudis electorals que s'han publicat fa poc, un 15% dels vots que ha rebut Vox procedeixen de partits de l'esquerra, especialment del PSOE. D'una banda, la corrupció contínua del PP i, de l'altra, el clientelisme evident i l'ambigüitat tradicional que han marcat des de fa molts anys el PSOE a Andalusia –i a tot l'Estat– ha portat molts votants a decantar-se per l'extrema dreta. Està garantit, doncs, un govern andalús en què la demagògia serà un element fonamental i en què els atacs a Catalunya formaran part sovint del paisatge polític. Només amb el temps quedarà clar que l'extrema dreta, com a tot arreu, no aporta solucions reals als problemes d'atur i de subdesenvolupament econòmic i social que des de fa anys i anys afecten Andalusia.

Una mostra de la complexitat de la política estatal i de la poca confiança que té la monarquia en ella mateixa és la renúncia a fer a Barcelona l'acte de lliurament dels diplomes als nous jutges, que des de fa més de vint anys s'ha celebrat a la capital catalana, a la seu de l'Escola Judicial. Per què aquest any no s'ha fet a Barcelona? És evident: Felip VI no ha volgut veure's rebutjat amb protestes com les que hi va haver durant el consell de ministres del 21 de desembre. Sabia que a Madrid estaria més tranquil, malgrat que als barris madrilenys i universitats on s'han fet consultes sobre monarquia o república els resultats li han estat ben contraris. Però Felip de Borbó no s'esmena. En més d'un any ni tan sols ha intentat de rectificar gens el seu inacceptable discurs del 3 d'octubre del 2017 i en el lliurament de diplomes esmentat només va fer servir els tòpics més habituals, discutits i discutibles: que el poder judicial compta amb plena legitimitat, que és independent dels altres poders, que la Constitució ha portat 40 anys de convivència pacífica i un escenari sòlid de llibertats, que Espanya és valorada al món per la qualitat de la seva democràcia, etc., etc.

La polèmica d'aquests dies serà si l'independentisme ha de donar suport primer al tràmit inicial dels pressupostos de l'Estat i després a la seva aprovació definitiva. El PSOE, per convèncer, fa servir arguments de dos tipus. D'una banda l'espantall de la por: sense pressupost hi pot haver eleccions avançades i si guanya la dreta –o sigui l'extrema dreta– implantarà un 155 permanent. D'altra banda l'esquer de la pastanaga: el nou pressupost oferirà a Catalunya allò que ja deia l'Estatut del 2006 i que no es va complir mai: inversions en infraestructures equivalents al PIB català (aproximadament un 19,5 % de les inversions totals). Però, i solucions polítiques al conflicte i avançar cap a l'autodeterminació? No, d'això res de res. S'anuncien viatges immediats a Waterloo i a Ginebra perquè no hi ha criteris unificats entre l'independentisme. En sentirem a parlar força.