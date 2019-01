Sí, ho poden fer a les seves filles

Interrogat sobre per què vol desmuntar la legislació que protegeix les dones, el cabdill de Vox, Santiago Abascal, es defensa apel·lant a la fibra personal. Diu: «¿Com hem de voler perjudicar les dones, si tots nosaltres tenim filles, germanes i mares?» I segur que hi ha qui s'ho creu. Segur que hi ha qui pensa que els ultres poden estar equivocats, però segur que no faran res que perjudiqui a consciència els seus éssers estimats. I explicat així, els ciutadans que connecten amb la música de Vox poden votar-los sense por encara que no els acabi d'agradar la lletra. El populisme consisteix a neutralitzar les habilitats dels ciutadans per detectar enganys colossals que haurien de ser evidents per a tothom. Enganys com aquest. ¿No estimaven les seves mares, filles i germanes els franquistes que, tot just fa quatre dies, prohibien que una dona tingués un compte corrent al seu nom sense la signatura del marit, i convidaven les maltractades a viure amb resignació cristiana les hòsties que els queien de tant en tant? ¿No estimen les seves mares, germanes i filles les autoritats que conviden a lapidar al mig del carrer les dones adúlteres?¿O els legisladors que consideren que la roba de la violada pot ser un atenuant per al violador?¿Com podrien tots aquests fer cap mal a una dona estimada? Doncs és fàcil: perquè tots ells pensen que les dones putes, adúlteres i impúdiques són sempre les germanes o les filles dels altres.