Humanitat primer

Josep Rull, conseller de Territori en el govern Puigdemont i actualment pres preventiu a Lledoners, va sortir de la presó durant dues hores la tarda del dia 5 després que el seu fill de quatre anys perdés la consciència en colpejar-se accidentalment al cap durant una visita familiar vis-a-vis i fos ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La direcció de la presó, acollint-se a la llei en vigor, amb l'acord de la fiscalia i després que el jutge de guàrdia de Manresa es declarés incompetent per donar permís, va permetre la visita, que ahir va generar una tempesta de desinformació en molts mitjans estatals, i les corresponents acusacions al Govern. Ara, el Suprem veurà si la decisió obeïa a una situació urgent que no podia esperar una resposta de l'alt tribunal al cap de dos dies. És d'esperar que prevaldrà el criteri d'humanitat que ha de prevaldre en un cas com aquest, oimés en el cas d'una persona empresonada sense judici. Que un pare pugui veure a l'hospital el seu fill de quatre anys inconscient no hauria de generar res més que comprensió i solidaritat.