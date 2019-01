sardanes a manresa

Davant la impossibilitat de trobar relleu, l'entitat manresana Nova Crida, que l'any passat va celebrar quaranta anys, ha decidit deixar d'oferir una programació estable de sardanes tal com havia fet des del seu naixement. Ara fa un any, Nova Crida avisava que els seus membres, a la setantena, buscaven gent jove per renovar la junta. Però no ha estat possible. El futur immediat de l'entitat, que no desapareix, és programar únicament audicions aquest 2019. I el 2020, ja es veurà. Manresa, però, no quedarà òrfena d'oferta sardanista perquè Dintre el Bosc i l'Agrupació Cultural del Bages assumiran una programació de manera regular (cada dos mesos) i entomaran el repte, majúscul, d'atraure nou públic, essencialment més jove, a la dansa nacional catalana. El problema del relleu a les entitats no és nou i el món sardanístic, en especial, ha anat perdent pes de manera continuada entre les noves generacions. A Manresa les ballades no desapareixen però la saba nova continua sent indispensable.