El gol de la ludopatia

El tabaquisme i l'alcoholisme costen molts diners a la sanitat pública i s'emporten moltes vides. No fa tant, tots ho recordem, les diferents marques de cigarretes i d'alcohol gaudien de presència massiva en els espots televisius. En l'àmbit esportiu eren també alguns dels principals suports de competicions i equips d'arreu del món. Els mundials de Fórmula 1 i de motos eren alguns dels seus aparadors més principals, i ningú no ho trobava, si hem de ser sincers, gaire estrany. Això ha canviat en les últimes dècades i aquests productes, que en força casos indiquen en el seu envàs



l'impacte que tenen en la salut, han hagut de trobar altres plataformes per poder tenir una presència que, en tot cas, no és tan evident com el segle passat.



El relleu l'han agafat, de forma més que descarada, les apostes esportives amb tot un seguit d'empreses que s'hi dediquen. Hi ha clubs prou coneguts que, fins i tot, les tenen de patrocinadores. Hi ha màniga ampla en un ventall d'apostes que abasten les categories i els esports més diversos. De tant en tant, hi ha notícies que indiquen com alguns llestos les aprofiten per delinquir, posant-se d'acord per emparaular resultats. Actors i famosos de diferent condició posen la cara i la veu per anunciar aquestes plataformes i abans dels partits de la jornada les televisions mostren les diferents combinacions per poder treure els millors guanys sempre que el client les encerti. De moment, ningú hi posa fre ni es té en compte que apostar condueix, en molts casos, a la ludopatia.