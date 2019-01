I l'extrema dreta va sortir a la portada

Sorpresa generalitzada: en el seu número 4, corresponent al dimarts 16 de gener del 1979, Regió7 publicava una entrevista a Emili Utgés, delegat comarcal al Bages de l'organització d'extrema dreta Fuerza Nueva, un partit descaradament nostàlgic del franquisme, a la dreta de la dreta de la dreta. Què feia aquest diari, nascut amb una clara voluntat catalanista i democràtica, donant veu a un personatge com aquest? Doncs el que feia, tot i que va costar que s'entengués, era fer una demostració de pluralisme, és a dir, exactament el contrari del que predicava l'entrevistat. Justament aquesta era la diferència. Utgés no va decebre, amb respostes que se situaven directament en l'apologia del colpisme –allò sí que era colpisme–, com ara aquesta: «Jo et que voldria és que sortís un altre general que tornés a agafar les brides». Va negar un cop més que ells haguessin trencat la placa de la plaça Onze de Setembre de Manresa i va apuntar «sense acusar» que «el PSUC està molt interessat en aquest assumpte». I és que, al seu parer, de tots els problemes que es tenien en aquells moments, «la culpa la tenen els comunistes». Monotemàtic.