El perquè del final del grup Coses («Au, jovent!»)

Coses va ser un grup musical de vida breu però important en el panorama català de la segona meitat dels anys setanta. Format per un sallentí, Jordi Fàbregas, i dos nois de Viladomiu Nou, Miquel Estrada i Ton Rulló, encara que tots tres amb més d'un peu a Barcelona, practicaven el que s'ha anomenat cançó d'autor empeltada de folk però amb sonoritats gens toves. Van centrar-se a musicar poemes de Miquel Martí i Pol, Miquel Desclot i poemes anònims extrets del llibre Poesia popular política del segle XIX (1967), com el seu conegudíssim Au jovent!, aquell que deia: «Per donar lo crit d'alerta la campana està amatent, i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment. Au, jovent! Via fora, sometent!» . Tot i que l'antiga lletra parlava de la lluita contra els bandolers amb el sometent, les lectures polítiques estaven a disposició de l'usuari. Però si el 16 de gener del 1979 es parlava de Coses en aquest diari era perquè el grup havia anunciat unes setmanes abans la seva dissolució, i Jordi Fàbregas n'explicava les causes. El grup es va retrobar al cap de 35 anys i fins i tot va enregistrar un disc el 2016 amb la Cobla Sant Jordi.