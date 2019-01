Manresans al ral·li de Montecarlo en un 127

Manresans al ral·li de Montecarlo. Quan no existia el París-Dakar (ara, simplement, Dakar, i que es corre a l'Amèrica del Sud), el somni de qualsevol corredor d'aquesta especialitat que no formés part de les escuderies oficials que seguien el campionat del món era participar al de Montecarlo, mític, típit i tòpic, hivernal, sovint en condicions de pluja, fred i fins i tot amb neu a les carreteres franceses per les quals discorrien els trams cronometrats. Però abans calia arribar-hi mitjançant un procés d'aproximació que per als dos manresans que hi prenien part va suposar sortir el 20 de gener d'Almeria en direcció a Andorra, i d'allà continuar cap a les rutes realment competitives. «Avui és el dia en què els manresans Mora-Camprubí amb un Seat 127 surten d'Almeria per anar-se'n cap a Vals-les-Bains, des d'on començaran la segona etapa del 47 Rallye Internacional de Montecarlo. Aquest any la seva participació requereix un mèrit especial ja que, com hem anat informant, solament uns altres catalans, Servià-Brustenga, hi participen, ja que aquest cop la participació és quantiosa i es requereix de molta qualitat», deia el diari.