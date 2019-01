Ocultació a Berga

La direcció de l'Escola Municipal de Música de Berga i l'Ajuntament de la ciutat, responsable del centre, van conèixer ara fa un any que un professor havia estat cometent abusos sexuals a alumnes, amb una gravetat i una extensió que encara no coneixem. Van convidar el professor a dimitir i ho van amagar. Un any després, una nena que va mantenir amb el professor relacions sexuals abans de l'edat en què legalment pot consentir-les ha posat una denúncia. Quan ho ha sabut, l'Ajuntament ha intentat ocultar-ho novament fins que hagués informat a la seva manera i a qui cregués oportú. La publicació de la notícia en aquest diari ha precipitat l'obertura del cas. És un comportament impropi de qualsevol ajuntament democràtic, però és encara més greu en el cas d'un govern de la CUP, una formació que es proclama màxima defensora de les dones i de la transparència. En aquest afer s'ha comportat com el típic govern municipal conservador i resclosit que tant han blasmat i que ja sembla superat.