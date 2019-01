Carril bici útil, o res

De vegades, les coses conegudes cal poder mesurar-les per poder tenir-ne un coneixement ple. Tothom sap que el carril bici de Manresa és insuficient i no és utilitzat. Però una observació duta terme per aquest diari permet aclarir fins a quin punt. Tres dies diferents fent guàrdia durant tres hores a la tarda al tram que hi ha a la part superior del car-rer Guimerà han permès a aquest diari comptar tres ciclistes. Un cada tres hores. No és una estadística fiable, però ens permet fer-nos-en una idea i afirmar que, efectivament, el carril bici no el fa servir ningú. Caldria, però, aclarir que seria absurd esperar que no fos així. Els trams disponibles estan desconnectats entre ells i no permeten fer itineraris. Aïllats, no serveixen per a res. L'Ajuntament va llançar la tovallola fa anys i algun tram vital, com el del del Passeig, no només no ha crescut, sinó que ha estat retallat. A hores d'ara, el carril bici és una comèdia. L'Ajuntament hauria de fer un pensament i desenvolupar-lo per fer-lo realment útil. El que hi ha ara no fa cap servei i, a més, resulta depriment.