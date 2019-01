Estar de baixa o estar de vaga

Ala Policia Local de Santpedor hi ha set agents de baixa (la meitat de la plantilla) i l'Ajuntament els ha denunciat perquè considera que, amb l'argúcia mèdica, estan fent una vaga il·legal. Certament, que set agents es posin malalts de cop enmig d'un litigi laboral fa sospitar. Però, en realitat, el que hi ha no és una sospita. És un convenciment. Per això l'Ajuntament s'atreveix a posar una denúncia. I el punt realment interessant és aquest: si els agents no estan realment malalts o lesionats fins al punt de no poder treballar, com poden haver aconseguit que un metge els dispensi de complir amb les seves obligacions? La pregunta sembla ridícula, oi? Tots sabem que els agents poden anar al facultatiu corresponent, dir que volen la baixa amb qualsevol excusa, i anar-se'n amb el paper signat. No sabem si això és el que ha passat, però sabem que passa constantment. El llenguatge, que és molt savi, ens il·lustra: si es diu «m'he agafat» la baixa és per alguna cosa. Sorprenentment, sembla que la majoria de metges pensen que complaure el client és més important que actuar amb rigor i responsabilitat. No els importa que els prenguin el pèl a ells i a les empreses o administracions on treballen els malalts imaginaris, ni els perjudicis que puguin causar. Alguns es deuen deixar enganyar. Altres deuen trobar plaer a fer el paper de metge bo. En qualsevol cas, és una mala medecina.