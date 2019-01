Visca el vi!

Per si alguns en dubtàveu, a les Escriptures no tot és càstig i penediment sinó que també hi ha escenes de diversió i festa, com en aquest casament.

Podria ser casualitat, tot i que jo més aviat diria que no, però la catalitzadora de tot el descrit és una dona. Fixeu-vos que és Maria qui s'adona que s'estan a punt de quedar sense vi i avisa el seu fill. Jesús respon com si no li pertoqués, però farà «el primer miracle». Deixant de banda la discussió sobre la veracitat de la descripció com a fet real o com a al·legoria per ensenyar-nos quelcom més, veiem com l'aigua es transforma en un deliciós vi servit ja ben entrada la festa.

Per començar, el missatge és que ens cal estar alerta al que passa al nostre voltant. Evidentment no només a si s'acaba o no el vi, sinó a obrir bé els ulls, a fer-nos partícips del que passa al nostre voltant, a no conformar-nos a ser-ne espectadors o titelles, sinó a ser-ne part activa, intentant coordinar-nos per «fer coses». L'espurna del canvi comença amb un mateix, la força dels somnis és l'arma dels rebels.

Seguim recordant com és d'important, per no dir imprescindible, celebrar tot allò que puguem. Cal que ens envoltem dels qui ens estimem per compartir les coses bones. Tenim clar què entenem per alegria i què és allò que omple la nostra vida?

No podem deixar de banda la necessitat de no escatimar res als nostres comensals. Quin tipus d'amfitrions som? No cal guardar-nos res del que oferim esperant que tinguin la panxa plena i gastin menys. Com en el menjar i el vi, també podem pensar en quin tipus de relacions personals tenim, fins a quin punt gosem donar-nos des del principi o bé ens guardem per a una millor ocasió. Qui ens ha dit que hi haurà mai un altre moment i que si hi és aquest serà millor que el present? No hi ha millor moment per a un brindis, per a una abraçada, per a un t'estimo. Viu el present, l'ara i l'aquí!

Tenint en compte les situacions del nostre dia a dia, sembla complicat viure gaire alegres però potser, amb vi o sense, hauríem de mirar de ser nosaltres els catalitzadors d'alguna cosa, de fer presents les necessitats del nostre entorn. No tanquis mai la boca, crida ben fort! Des de dins teu troba allò que tot ho canvia. Organitza't, mobilitza't i segueix lluitant. O no és l'amor la força que tot ho pot transformar?! Fins i tot en alguns moments, encara que sembli un miracle, compartir un bon got d'aigua ben fresca és gairebé millor que assaborir el millor dels vins.