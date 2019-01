La visita a Manresa de la llança d'Orzowei

Si el nom d'Orzowei li diu alguna cosa, o bé ja acumula uns quants anys a cada cama, o bé ha mirat algun dels programes de videoteca amb què ens obsequia Televisió Espanyola per omplir programació a baix cost. Orzowei va ser una sèrie italoalemanya ambientada a la selva i protagonitzada per un jove amb el cabell llarg i vestit amb una pell de lleopard. Només se'n van rodar 17 capítols i TVE només en va emetre 13, però en aquell temps de pantalla única, la sèrie i la seva sintonia es van fer famoses, ni que fos perquè tant la trama com la realització arribaven a ser gracioses de tan poc creïbles. El protagonista era Peter Marshall, un jove britànic que encara anava a l'institut quan va ser atret per un càsting que buscava algú de la seva edat per a la producció. Acabada la sèrie, Marshall va intentar treure algun profit de la seva popularitat, va participar en espectacles de circ fent el seu paper amb llança inclosa, i es va llançar a cantar els temes de la producció. El 20 de gener del 1979 el circ del qual ell era el cap de cartell va actuar al pavelló del Congost de Manresa, i per aquest motiu va ser entrevistat per aquest diari. Va morir al cap de nou anys.