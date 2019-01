Jordi Estrada

La decisió de l'Ajuntament de Sant Fruitós d'adquirir la finca on va viure el pintor Alfred Figueras amb la finalitat de convertir-la en casa museu és una molt bona notícia. Recentment, amb motiu del cent vintè aniversari del naixement del pintor, s'ha presentat a Sant Fruitós una exposició antològica de l'obra de Figueras. Es tracta d'una exposició antològica prou extensa i representativa de les diferents etapes pictòriques i vitals del pintor. Nascut a Sant Fruitós, Figueras va viure a Barcelona, París, Eivissa, la Provença, Marroc... i a Alger, com a exiliat durant la dictadura de Primo de Ribera. Aquí és on va conèixer un joveníssim Albert Camus i el prestigiós arquitecte Le Corbusier, a qui s'atribueixen els plànols de can Figueras. Estant a França va fer també amistat amb Jean Cocteau i amb André Gide, de qui, inspirant-se en Amynthas i Les Nourritures terretres, va compondre Images d'Alger, presents a l'exposició per mitjà d'un audiovisual. Tot i el seu nomadisme, mai no va deixar de tornar al seu poble, on va desenvolupar una intensa tasca com a activista cultural, alhora que sempre feu costat als joves pintors de la comarca que li demanaven consell. La possibilitat de disposar d'un espai museïtzat i d'un equipament cultural annex permetrà mostrar de forma permanent l'extensa obra del pintor, una part de la qual es conserva, inèdita, a la casa de Sant Fruitós, i presentar-hi exposicions temporals i itinerants d'altres artistes. Benvinguda sigui aquesta triple contribució: a la memòria artística de Figueras («s'ho mereix ell i també els seus admiradors», per dir-ho amb mots d'Amat Piniella dedicats a l'amic pintor, al diari El Dia, l'any 1932), a l'ampliació de l'oferta de sales d'exposicions, tan minvada a la comarca, i al refermament de Sant Fruitós i el Bages com a reclam turístic i cultural.