El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, va declarar la setmana passada que els periodistes que fan les entrevistes de després dels partits no podran preguntar segons quines coses ja que, si no, «no tornaran a aparèixer». No es pot esperar gran cosa més d'un individu que va militar a Fuerza Nueva i que ara demana el vot per als seus amics, els del ramat de Vox. Fer desaparèixer gent és l'especialitat d'aquesta tropa. Evidentment, el col·lectiu de periodistes, condicionats per uns amos i caps covards que només miren de conservar el lloc, i el sou, sense tenir problemes, mirarem a una altra banda i farem el que ens ordenin. Tenim una feina precària, mal pagada i amb horaris fastigosos per conservar i, a més, la solidaritat entre nosaltres i la dignitat per defensar les nostres idees brilla per la seva absència.



Perquè som així. O ens censuren, o ens autocensurem, que és pitjor. L'ínclit Tebas es manté al càrrec amb la complicitat dels socis del trifachito o dels pseudoprogres panxacontents que ara fan escarafalls perquè arriba la ultradreta, com si no fes lustres que ens amargués la vida amb altres disfresses i ells no se n'hagin beneficiat. I nosaltres, els periodistes, que cada dia donem lliçons de què ha de fer o no la gent, abaixem les orelles i diem amén. Jo em declaro culpable de fer-ho. Per això és important que compareu, llegiu i tingueu pensament propi. Que no us manipulin els Tebas del món mentre no arriben èpoques millors. Si és que arriben mai.