El trencament de govern de vilanova del camí

Després que s'hagi consumat i evidenciat el trencament del pacte de govern entre els grups municipals del PSC, de la Sra. Trucharte, i els altres 3 grups (VA!, IPV, Decide), ens veiem en l'obligació de posar en relleu la situació en què ens han deixat l'actual govern.

El resultat de les eleccions municipals va deixar un escenari de fragmentació política que es va resoldre amb una acord de govern molt estable dels grups V365, ERC i CiU. Aquesta coalició va governar amb responsabilitat i saber-fer, fins que una moció de censura inesperada i injustificada ens va expulsar del govern municipal.

El pacte del nou govern sorgit d'aquesta moció, que era totalment inestable i insostenible, va esdevenir des del primer dia un cúmul de despropòsits, que ens ha abocat al total desgovern del municipi.

Un govern més preocupat per perseguir llaços grocs i cartells i fer gala de banderes, que de consolidar un govern per a tots els vilanovins.

El govern de la senyora Trucharte no ha estat capaç d'aprovar les taxes i ordenances municipals, ni el seu pla urbanístic estrella, tampoc ha salvat l'aprovació dels comptes anuals, els pressupostos per al 2019 ni tan sols els ha posat sobre la taula de negociació i, per rematar-ho, no ha estat capaç de mantenir el pacte del qual es va fer servir per expulsar el govern legítim.

El govern de la Sra. Trucharte mai ha tingut projecte de ciutat, ni previsió, organització o capacitat de diàleg. Per això podem afirmar que el balanç d'aquests dos últims anys de mandat socialista és nefast; s'han conformat, amb desídia, a gestionar les engrunes de projectes anteriors, això sí, venent-ho sempre amb molta pompa a través de les xarxes socials i fent un ús partidista dels mitjans públics.

Per part meva, continuaré treballant perquè les conseqüències d'aquest desgovern afectin el mínim possible els vilanovins, tal com he fet des de l'inici de mandat.

Esperem que aquest trencament de socialistes i IPV, produït quan falten quatre mesos per a les eleccions, posi de nou aquest equip de govern inoperatiu on li correspon.