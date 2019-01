Inspiració 2022, per la transformació

Davant dels dèficits i fins i tot de la decepció que en general respira la ciutat pel que fa a la Manresa 2022, amb un Ajuntament que semblava al·lucinat i sorprès, en la presentació del grup a la sala Plana de l'Om força plena, tot i la coneguda correcció de l'alcalde Valentí Junyent, que, recollint una expressió d'un dels assistents a l'acte, manifestava que només hi veia «bona gent», el cert és si fem cas d'un dels místics del nou grup, és la societat qui s'apodera per la redescoberta de l'ànima, d'Inspiració 2022. Per tant, en un nou canvi de paradigma, la ciutadania hi vol dir la seva tot aglutinant una sèrie de persones que se sentien interpel·lades per la figura d'Ignasi i la seva experiència a Manresa.

Els historiadors tenim la mania d'anar a buscar els fets i les causes que els originen. Aquesta vegada no són fàcils d'establir. L'arquitecte Ton Baraut em comentava que ell mateix, l'advocat Jeroni Muñoz i el musicòleg Oriol Pérez havien barrinat la idea del grup, que tot seguit van exposar al jesuïta Xavier Melloni. Però, des del març del 2014, algú ja havia temptejat Xavier Melloni, que aleshores estava molt més enfocat en l'impuls d'una comunitat interreligiosa, fora de Manresa. Possiblement, el nucli inicial del grup el podríem trobar a la Cova l'1 de maig del 2018, on conflueixen diferents persones en un diàleg en comú. Més que d'un grup creat, potser caldria parlar d'un grup donat, a mesura que s'han anat trobant els seus components, començant pel Pou de Llum, punt clau en la vida d'Ignasi de Loiola, sota el lideratge innat de Xavier Melloni, que els fa adonar de la importància d'escoltar-se mútuament, de manera natural, i de procedir d'una nova manera, diferent de la que és habitual. Els mostra com, si es vol traçar un camí que abordi els processos de transformació interna, aquests són el que han de traçar el propi camí. Segons el manifest de 10 de setembre del 2018, «aquesta transformació està més enllà del marc cristià», quan la persona té una experiència traumàtica.

Setze persones d'àmbits personals, professionals i ideològics diversos es van presentar el dimecres 16 a la sala Plana de l'Om, en un acte públic que va servir per fer una nova crida d'incorporació d'aquells que ho desitgin, dins la commemoració de Manresa 2022, per tal d'aprofundir personalment i en comunitat en la transformació espiritual, dels diversos ordres de la vida personal, ciutadana i social. Sis persones van valorar la seva experiència personal de compromís per formar part del grup, cap a aquesta transformació. Qui més qui menys, tots van fer esment del lliurament cap als altres, des de l'historiador Jordi Piñero, que es va centrar en el paisatge, com l'esperit del lloc; el coach Jordi Simon; la psicòloga Concep Serra, que en la seva intervenció va deixar al descobert les mancances de l'actual psicologia; la filòloga Zulima Martínez; el fotògraf Joan Villaplana; i Quim Collado, que es va fixar en la cooperació. Cap al final de l'acte hi va haver un intens debat amb el públic, que va participar activament. El silenci va ser el gran protagonista de la jornada, des de l'inici –amb la projecció d'un muntatge audiovisual obra de Joan Villaplana– fins al final, en què volgudament es va acabar en silenci.

Partint del concepte d'espiritualitat religiosa, però sobretot interior, els iniciadors d'un projecte obert i d'ampli abast s'han fixat tres objectius essencials: agafen com a referent Ignasi de Loiola, que fa cinc-cents anys va viure un procés de transformació interior, com a exemple i inspiració, per poder experimentar avui dia les transformacions personals i col·lectives. Des d'una perspectiva transversal, volen fer aportacions concretes des del desvetllament interior, en els diversos aspectes de la societat, en els seus diferents àmbits, des de la humanitat fins a l'economia. I, en tercer lloc, crear un centre que perduri després del 2022 a Manresa com a lloc de referència, fins i tot internacional, que investigui aquests processos de transformació interior, en els àmbits socials.