La mort d´en Montfort va sacsejar Manresa

Aquella setmana de gener d'ara fa quaranta anys el món de l'esport manresà va rebre un xoc impactant que el va deixar estabornit: la mort de l'alpinista Josep Maria Montfort, del Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB). En aquells moments, juntament amb els companys del seu grup, ostentava els rècords català i espanyol d'altitud alpinística amb l'ascensió al cim del Makalu, de 8.481 metres, el maig del 1976. Montfort era el catalitzador d'aquell grup, fonamentat en els principis de l'amistat i la cooperació que els portava, per exemple, a silenciar el nom del membre de l'expedició que havia assolit efectivament el cim, ja que qui fos que ho feia era gràcies a l'esforç col·lectiu. La causa de la mort tan prematura de l'alpinista manresà va ser una allau que el va envestir tant a ell com a altres membres del grup de muntanya del CECB mentre feien una excursió per la canal de l'Oleguer, a la cara nord de la serra del Cadí. Després de tantes escalades arriscades, va perdre la vida en una excursió dominical en una serralada coneguda del propi país. Va ser enterrat al cementiri d'Estavar, al peu de la serra, i el posterior funeral a Manresa va omplir la Seu.