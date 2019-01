Qui no té feina el gat pentina

Van mal dades. El Parlament d'Extremadura demana l'aplicació del 155 a Catalunya; el líder del PP, Pablo Casado, assegura a la convenció nacional del partit que s'ha celebrat aquest últim cap de setmana que «alliberarà» Catalunya de racistes i supremacistes, també amb un 155; i el nou president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno (PP), afirma que defensarà els andalusos de Catalunya davant el sobiranisme. Què farien sense Catalunya i, ara, sense els independentistes? Recordo que fa més de 10 anys el PP andalús, llavors liderat per Javier Arenas, va iniciar una campanya contra l'Estatut, que aleshores era tan sols un projecte, en la qual es culpava Zapatero de ser l'aliat dels nacionalistes. Espantaven la gent dient que si mai havien d'anar a Catalunya haurien d'escolaritzar els fills en català. Uix, sí, quin horror. Ara carreguen contra Sánchez, a qui titllen de soci dels independentistes, a més a més dels comunistes i dels amics dels terroristes. Poques coses han canviat, doncs. Al Parlament extremeny li demanaria si no té altres problemes; a Casado, que si vol alliberar Catalunya comenci per gua-nyar les eleccions catalanes i no es quedi tan sols amb els quatre diputats al Parlament que té actualment; i a Moreno li diria que se li gira feina de veritat i que els andalusos que viuen a Catalunya ja deuen saber què volen i defensar-ho sols.