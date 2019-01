allò imprescindible

Manresa reestrenarà aviat l'estació de Renfe. L'antic edifici ha experimentat una renovació absoluta, una modernització indispensable de l'estructura i un reequipament tecnològic. Al mateix temps, el servei de tren també millora altres instal·lacions a les andanes. Tot plegat era una intervenció que no podia esperar més. És cert que hi ha moltes poblacions amb situacions d'estacions lamentables, però l'oblit de l'Estat en aquesta línia no pot justificar la generalització del deteriorament i la deixadesa d'instal·lacions. Amb una reflexió clara: una millora, una felicitació. Ara bé, Renfe, l'Estat, el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament, els col·lectius que reclamen un millor servei de la línia de Manresa a Lleida i de Manresa a Barcelona saben que tenir l'estació en condicions és important, però, també, que no ho és tot. Manresa haurà de continuar reclamant un servei més eficient en nombre de serveis i en rapidesa. Aquestes també són unes inversions imprescindibles. Imprescindibles.