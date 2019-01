Si als casinos s'hi juga, posem-hi un bingo

Un bingo al Casino de Manresa? Ara mateix costa d'imaginar, ja que l'edifici està íntegrament dedicat a usos culturals, amb la seva biblioteca, les seves dues sales d'exposicions, les dues sales de reunions i conferències, les dependències de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament... Però fa quatre dècades era un edifici molt poc utilitzat, amb grans espais sense activitat, que encara no s'havia tret totalment de sobre l'amenaça de ser enderrocat per construir blocs de pisos en el seu lloc. Per evitar-ho s'havia iniciat el procés per procedir a la declaració oficial de l'edifici modernista com a monument d'interès provincial protegit per les lleis sobre el patrimoni, i en aquells dies s'estava pendent d'un informe de Bellas Artes (Madrid) sobre els seus valors arquitectònics. Així s'havia evitat la seva destrucció, però les utilitzacions futures eren plenes d'incògnites que no es resoldrien fins al cap de bastants anys, i no sense polèmiques. El que era notícia aquell gener del 1979 eren els rumors que una entitat cultural havia fet gestions per instal·lar-hi un bingo. Al capdavall, als casinos s'hi juga, oi? Al final tot plegat va quedar en no res.