Una llicència de taxi a Barcelona pot costar el mateix que un habitatge. Aquest és un aspecte crucial del conflicte que aquests dies ha creat problemes als barcelonins (i als altres usuaris de la capital) i maldecaps als polítics. El taxista que ha comprat una llicència, de vegades endeutant-se, i que necessita fer caixa per recuperar la inversió, i el que compta amb el seu valor com un patrimoni que podrà deixar als fills o convertir en diners el dia que els necessiti, veuen amb molta preocupació la competència d'Uber i Cabify, i en general, de qualsevol desregulació que faci baixar la cotització del mercat de les llicències. No es tracta tan sols del fet de ser més a repartir, que ja és prou greu per a qui veu emboirar-se el seu horitzó econòmic i el de la seva família; es tracta també de la depreciació d'una propietat valuosa. De ser més pobre per un canvi de regulació. Qui no es mobilitzaria per evitar-ho?



Fa moltes dècades que la limitació del nombre de taxis en una àrea determinada és una característica essencial del sector. Les administracions fixen la quantitat de llicències, i quan ja estan totes adjudicades, no en donen més. Això garanteix a tots els taxistes un tros suficient del pastís dels usuaris. A canvi, no poden cobrar el que volen, sinó que han d'aplicar les tarifes oficials. D'altra banda, les llicències són traspassables, per herència o per compravenda. El nombre limitat de professionals, la transmissió del dret a exercir i les tarifes iguals eren característiques del sistema de gremis que va regir l'economia de les ciutats durant molts segles, però que la llibertat de comerç va anar desplaçant a favor de la competència, tant de preus com de qualitats, i del lliure accés a les professions. La liberalització ha impulsat l'economia però alhora ha donat com a fruit amarg el sacrifici del competidor més petit i la dictadura dels oligopolis. El taxi és un dels sectors que han resistit l'onada, però l'amenaça és més poderosa cada dia.



Quan tothom va amb el mòbil a la butxaca és inevitable que les apps substitueixin el gest d'alçar la m per aturar un taxi al carrer. Davant l'amenaça, la reacció defensiva d'aquests dies és comprensible –el que no implica justificar el segrest de la mobilitat ni els incidents violents. Arrencar concessions a l'administració pot suposar una pròrroga, però el futur és complicat si els professionals no s'espavilen i s'uneixen per desafiar la competència en el seu propi terreny.