Esquirols destil·lava un licor d'herbes bones

El grup musical Esquirols estava a punt d'actuar a Solsona, Berga, Gironella i Manresa entre final de gener i principi de febrer, de manera que aquest diari els va anar a entrevistar a la seva terra, que és la comarca d'Osona. En un bar de Vic, tot esmorzant, van explicar coses als nostres lectors. Esquirols eren Joan Crosses, Joan Vilamala, Dolors Roca, Ramon Estrada i Josep Maria Casadesús, i el nom del grup no tenia res a veure amb els simpàtics animalons arboris que mengen fruits secs sinó amb el poble de l'Esquirol, també conegut com Santa Maria de Corcó, d'on eren originaris la majoria dels components del grup. En aquells moments estava a la venda el seu àlbum, Licor d'herbes bones, però ja feia temps que formaven part del panorama musical català. Havien començat a cantar l'any 1970 «per la plana de Vic», el 1973 havien fet un primer enregistrament amb cançons de muntanya, i el 1975, el segon amb cançons pròpies i la línia que mantindrien en els següents: «Popular, actual i catalana, i entenem per cançó popular la que neix del poble, potser per unes circumstàncies socials, culturals, polítiques, o fins i tot de supervivència».