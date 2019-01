massa neu a berga

La nevada de dimecres ha agafat de sorpresa els pobles del Prepirineu, que no havien estat alertats pels pronòstics que la neu arribaria amb una certa intensitat fins tan avall. La capital del Berguedà no és una ciutat que passi l'hivern colgada en un metre de neu, però sí que hi neva amb una certa freqüència i, de vegades, amb gruixos considerables. Per això hauria de poder reaccionar amb plena eficiència i sense cap controvèrsia a qualsevol nevada moderada que caigués qualsevol dia d'hivern. Viu aquestes situacions amb prou freqüència per tenir la resposta estandarditzada i prevista. Per això sorprèn que una precipitació tan poc important hagi tingut una resposta del govern de la CUP que no ha cobert aspectes essencials com la neteja de passos de vianants o trams d'escales, els punts que, quan es glacen, esdevenen perillosos i problemàtics. Es queixen els partits d'oposició, però també els veïns. Certament, mal símptoma per a un govern per al qual les crítiques d'inoperativitat comencen a ser massa habituals. Governar no és només èpica. També és gestionar el dia a dia.