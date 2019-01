intervenir al ple

El ple de l'Ajuntament de Manresa, que durant dècades s'ha celebrat a les 7 o les 8 del vespre, es trasllada a partir del mes que ve a les 5 de la tarda, un horari més europeu que coincideix amb la voluntat més o menys teòrica de la majoria de partits de facilitar la implantació en aquest país d'un horari més raonable. És una decisió sensata que té com a conseqüència que la participació ciutadana als plens resulta ara més complicada que amb l'horari anterior, quan s'establia que el primer punt del dia, a les 7 del vespre, seria el moment en què podien intervenir els ciutadans. Si es considera que a les 5 és massa d'hora perquè molta gent treballa, l'hora de la intervenció ja no podrà ser fixa, sinó només aproximada, i dependrà del desenvolupament del ple. Caldrà, per tant, que l'intervinent i els seus acompanyants s'adaptin i s'esperin. No sembla un sacrifici tan gran. Intervenir en un ple ha de ser considerat prou important perquè justifiqui algun petit sacrifici. Qui no estigui disposat a assumir alguna incomoditat, potser és que tampoc no li interessa tant fer-se sentir.