De l'economia catalana al judici que s'acosta

Durant el 2017, una bona colla de pretesos especialistes pronosticaven que l'impacte que tindria el procés d'independència sobre l'economia catalana seria catastròfic. I es va intentar que fos així, amb episodis prou coneguts com promoure i incentivar el trasllat d'empreses fora de Catalunya. Efectivament, de trasllats n'hi va haver, tot i que ficticis en molts casos i amb unes conseqüències pràcticament nul·les en l'economia real. Durant el 2018 les veus que anunciaven un cataclisme econòmic van continuar. I és cert que entre els atemptats del mes d'agost del 2017 i els esdeveniments polítics posteriors es podia témer que la vida econòmica en podria sortir afectada. Però va resultar que el PIB català del 2017 va créixer un 3,3% mentre que l'espanyol només arribava al 3,1%. Les dades globals del 2018 encara no són conegudes però sembla que seran semblants, amb una petita tendència a la baixa que correspon a un estancament de l'economia mundial. Malgrat tot, segons ha comentat aquests dies el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el 2018 haurà estat un bon any per a l'economia catalana i el 2019 serà també raonablement bo, amb creixement de l'ocupació i reducció de l'atur. A més, el 2018 va ser un any rècord en turisme i tot fa pensar que seguirà creixent l'any 2019, així com la producció industrial o la captació de noves inversions. És evident que els profetes que anunciaven l'en-sorrada econòmica de Catalu-nya pel referèndum de l'1 d'octubre han quedat frustrats per la realitat.

Hi ha àmbits en què l'Estat espanyol està perdent tota credibilitat. En pocs dies s'han acumulat casos que ho demostren. Per exemple s'acaba de publicar que s'ha condemnat l'Estat en 9 de les 10 sentències que va dictar durant el 2018 el Tribunal Europeu de Drets Humans referides a Espanya. I queden pendents encara 22 causes més vinculades al referèndum del 2017. Però es constaten també altres incompliments força sorprenents. La Comissió Europea acaba també d'obrir un expedient a l'Estat espanyol per no haver aclarit com es van produir diferents accidents ferroviaris, atès que «els processos de seguretat ferroviària a Espa-nya no compleixen els requisits de seguretat ferroviària de la Unió» i s'insta l'Estat a complir la legislació europea. Igualment, la Comissió Europea ha hagut d'enviar un requeriment a l'Estat perquè apliqui el registre europeu de passatgers aeris, que és un element bàsic en la seguretat dels vols i obligatori des del mes de maig però que Espanya no utilitza. Fins i tot fa pocs dies que s'ha portat l'Estat al Tribunal de Justícia de la Unió per manca de protecció d'un espai natural rellevant com són els aiguamolls de Doñana.

Mentrestant, ja és molt proper el trasllat dels presos polítics catalans a Madrid de cara a un judici injust que s'ha convertit en un gran problema per a la justícia espanyola. L'establish-ment polític espanyol voldria que les sentències fossin l'escarment definitiu de l'independentisme, però sap que està en fals, que hi haurà molts ulls examinant la seva legalitat i que milions de persones consideren que el que es vol condemnar és el seu dret irrenunciable a la llibertat.