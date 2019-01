El personal de l'Ajuntament de Manresa que atén el públic, sobretot el de serveis socials, és, de vegades, objecte d'amenaces, d'agressivitat i inclús de violència física. Es tracta d'una situació que es repeteix en molts altres ajuntaments i que en el cas del de Manresa ha fet necessària l'aprovació d'un Protocol de Prevenció i Gestió d'Agressions. L'administració municipal és la més propera als ciutadans i la que és a la primera línia a l'hora d'ajudar-los amb les eines que té a les seves mans. Malgrat això, es troba clarament infradotada en el que suposa un desequilibri entre funcions i dotacions de les administracions que després d'anys i panys no hi ha manera que els nivells superiors resolguin. Algun dia caldrà que els mateixos ciutadans posin aquest greuge entre les prioritats que cal resoldre, perquè no sembla assenyat que els ajuntaments, als quals toca administrar recursos molts escassos amb unes competències limitades, siguin els que rebin la pressió màxima dels administrats.