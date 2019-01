En fan un gra massa

Podríem estar d'acord a assenyalar que el futbol necessita la polèmica per subsistir. Que el Barça necessita el Madrid, i viceversa, per fer-se més grans ambdós i tenir més adeptes. Des del temps de la moviola (ja fa molts anys) que les televisions, sobretot, però no només, intenten resoldre els dubtes de les jugades més polèmiques, els fores de joc, els penals, xiulats o no xiulats, les expulsions, etc., després de la jornada de lliga. Depèn de la temporada, el Barça i el Madrid van alternant-se a considerar-se més perjudicats per les decisions arbitrals. Segurament, en aquest sentit, hi tenen molt a veure, en cada moment, els seus resultats i, en definitiva, la seva classificació. Semblava que amb l'aparició del famós VAR es resoldrien tots els dubtes. És cert que n'hi ha molts que queden aclarits sobre el terreny de joc, majoritàriament els que fan referència als fores de joc. Però encara queden molts interrogants per ser debatuts, els diumenges al vespre, en els programes de gran audiència que es fan per aquest motiu. Això seria correcte si no fos que ja no només és el diumenge quan es parla de les jugades polèmiques. Aquesta setmana passada, l'acció de Suárez i una possible falta sobre el porter del Leganés Cuéllar, no xiulada per l'àrbitre ni considerada punible pel VAR, i que va servir al blaugrana per fer el 2 a 1, va portar cua diversos dies. No s'ha parlat d'una altra cosa. I el que té de bo el cas és que a hores d'ara encara no és clar si hi va haver o no infracció del davanter uruguaià.