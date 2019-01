Montserrat ha d'explicar-se molt

Els denunciats abusos sexuals a Montserrat del monjo Andreu Soler (anit eren tres els casos fets públics) situen el monestir en un moment greu de la seva història recent. L'abadia haurà d'investigar molt a fons el pas d'aquest monjo per la institució i haurà de resoldre si n'hi ha més casos i, més important encara, si hi havia sospites sòlides en la comunitat sobre les pràctiques de Soler amb menors i si, per tant, aquest va cometre abusos amb total impunitat durant dècades. Si hi havia algun mínim coneixement dels tocaments de Soler i l'abadia no va fer res (i Soler va ser durant quaranta anys membre de la comunitat), l'afer creixerà en gravetat i hi ha responsables encara en actiu del monestir que hauran de donar moltes explicacions. Els abusos sexuals de menors són una qüestió molt seriosa per deixar-la només en mans de la fe: cal una investigació molt seriosa, que actuï sense cap prejudici i que pugui donar una versió fiable a la ciutadania. Montserrat no és la primera institució religiosa tacada per aquestes pràctiques vergonyants i delictives. No s'hi val res més que no sigui un informe transparent.

Mentrestant, el papa Francesc insistia ahir que mai no autoritzarà el celibat opcional. «És un do de l'Església», diu Francesc. «No tinc ganes de posar-me davant de Déu amb aquesta decisió», afegeix. Oblida, però, que el sexe és d'aquest món i no de cap altre.