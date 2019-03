Croquetes de botifarra

L'Ajuntament del Port de la Selva ha penjat al balcó una pancarta amb un llaç blau i el lema «Llibertat peixos pacífics». En un racó inclou la frase «Peix al forn», potser en referència a l'exconseller d'Interior jutjat aquests dies al Suprem. Només hi falta una anotació entre parèntesi que digui «tu ja m'entens», però segurament que no cal: als que ho entenen no cal que els avisin de la ironia, i els altres no ho entendran encara que els avisin. Tot i que potser algun dels francesos que es deixen caure per la població també en temporada baixa s'interessi pel significat del peculiar missatge.



L'humor no és una arma imbatible, perquè hi ha gent que respon a les bromes amb garrotades, però en tot cas és una eina poderosa. Anima els propis, desarma els contraris i atrau la simpatia dels indecisos. Tothom entén que «peixos pacífics» busca recordar «presos polítics» i que el llaç blau substitueix el llaç groc que la Junta Electoral de Girona ha manat retirar dels edificis consistorials de la província. L'Ajuntament del Port de la Selva, encapçalat pel president de l'Associació de Municipis per la Independència, ha obeït la lletra de la directiva comminatòria i s'ha burlat del seu esperit censor.



El llaç blau i la pancarta dels «peixos polítics» és una resposta més simpàtica i imaginativa que la del president Quim Torra, el qual s'ha limitat a canviar la pancarta de la plaça de Sant Jaume per una altra d'idèntica però amb el llaç de color blanc en lloc de groc, i travessat per la ratlla vermella que tradicionalment denuncia els atacs a la llibertat d'expressió. El llaç blanc a la roba blanca amb prou feines es veu, i ha trigat tant a fer el canvi que potser li tocaran el crostó de totes maneres. A Tor-ra se li ha notat que no sabia com afrontar el dilema d'obeir o desobeir, i ha acabat embolicant-hi el síndic Rafael Ribó per fer cas a la Junta Electoral tot dient que no ho feia.



El 2013 va córrer la brama que l'Estat obstaculitzava el hastag #viacatalana, en relació amb la Diada del mateix any. Des d'una ràdio es va proposar que tothom tuitegés sobre #croquetes, i aquesta etiqueta va ser tendència ( trending topic) mundial. Imaginació en marxa. Una resposta potent a la limitació dels llaços grocs passaria perquè tots els interessats es posessin d'acord a fer la mateixa broma. Els peixos pacífics quedarien estranys en un ajuntament de terra endins, però la botifarra és un patrimoni alimentari comú a tot el país.