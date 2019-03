Per què del carrer del Merdisser en deien així

El títol era ben clar: «Un troç de la nostra història menjat per les rates», i l'avanttítol, també: «Absolut menyspreu per un carrer de l'antiga Manresa». De quin car-rer parlava? Doncs, de fet, del carrer del Balç i, per extensió, de la seva continuació en part del carrer dels Arcs de Santa Llúcia i en el de la travessera dels Drets. O, en llenguatge popular de molts manresans d'aquells anys i d'anteriors, del «carrer del Merdisser», renom en cap cas oficial que derivava de la directa observació de la realitat. «Hi ha qui diu que aquest carrer havia estat l'antic carrer Major de Manresa. Hi ha qui opina el contrari. N'hi ha que opinen que la ciutat hauria de fer quelcom d'important per la recuperació d'aquest carrer, que les pedres d'aquest carrer haurien de reflectir la història de la nostra ciutat a propis i estranys», escriviva l'autor del reportatge, Gonçal Mazcuñán, que seria molts anys director de Regió7. I afegia: «tothom està d'acord en que cal netejar aquest cau de porqueria». Anys més tard el Balç seria endreçat i més o menys posat en valor, però el conjunt de carrerons entre Sobrerroca i Santa Llúcia continua fora de la primera divisió.